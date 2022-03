“The fall – Caccia al serial killer”. Da vedere su Netflix

Un insospettabile omicida seriale di giovani donne single e in carriera, in una cupa e televisivamente poco sfruttata Belfast Andrea Di Quarto







Prima di far sognare le donne con “50 sfumature di grigio”, Jamie Dornan ha popolato i loro incubi o almeno quelli delle compatriote britanniche. Le tre stagioni di “The fall - Caccia al serial killer” lo vedono nei panni di Paul Spector, insospettabile omicida seriale di giovani donne single e in carriera, in una cupa e televisivamente poco sfruttata Belfast.

Operatore dei servizi sociali e padre di famiglia di giorno, sadico e spietato assassino di notte, Spector sembra imprendibile. Per cercare di dargli un volto e di catturarlo, viene chiamata, in soccorso all’impotente polizia nordirlandese, l’esperta, fascinosa e a tratti inquietante detective londinese Stella Gibson (Gillian Anderson). Per riuscirci Stella dovrà comporre un puzzle dove le psicologie di cacciatori e prede si incastrano come in un gioco di specchi. La serie ha vinto, in anni diversi, quattro Irish film and television awards, fra cui quello come “Best television drama” e Dornan si è aggiudicato il premio come Miglior attore.