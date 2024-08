“The Family”, la seconda stagione su Mediaset Infinity

Appena dopo la fine della prima stagione su Canale 5, dal 2 settembre arrivano i nuovi episodi Redazione Sorrisi







Dopo il successo nel daytime di Canale 5 "The Family" si prepara a tornare già con una seconda stagione. La prima stagione, in onda ogni giorno anche in streaming su Mediaset Infinity, giungerà al gran finale il 30 agosto. Ma non si dovrà aspettare molto per sapere come proseguirà la storia d’amore tra il giovane boss Aslan (Kivanç Tatlitug) e la brillante psicologa Devin (Serenay Sarikaya), i nuovi episodi saranno disponibili dal 2 settembre in esclusiva gratis solo su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Dopo aver preso in mano le redini delle losche attività di famiglia, Aslan è circondato dal lusso e dal successo, ma nasconde un profondo malessere. La sua vita cambia improvvisamente quando, durante un viaggio in aereo, conosce la bellissima psicologa Devin, che lotta per superare un passato difficile. L’attrazione tra i due è immediata, ma li ha portati a dover affrontare numerosi ostacoli. Nella seconda stagione Aslan sarà sempre più diviso tra l'amore per Devin e il legame con sua madre Hulya, determinata a separarli. La situazione si complicherà ulteriormente per la famiglia Soykan a causa dell'accusa di riciclaggio di denaro da attività illecite. Aslan combatterà per cercare di tenere unita la famiglia di fronte alle avversità.