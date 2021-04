“The fear index”: la nuova serie thriller con Josh Josh Hartnett

La nuova serie Sky Original arriverà entro fine anno su Sky e Now Josh Hartnett Credit: © Getty Giulia Ausani







Sarà Josh Hartnett il protagonista di "The fear index", nuova miniserie Sky Original basata sul romanzo omonimo di Robert Harris. Nel cast ci saranno anche Leila Farzad, Arsher Ali e Grégory Montel.

La trama

Hartnett interpreterà il dottor Alex Hoffman, uno scienziato e genio informatico pronto a fare una fortuna. Insieme al suo socio in affari nel campo dei fondi speculativi e migliore amico, Hugo (Ali), infatti, sta per presentare agli investitori il VIXAL-4, un sistema guidato dall'intelligenza artificiale che sfrutta i timori nei mercati finanziari per ottenere grandi rendimenti. Il sistema promette miliardi di guadagni, ma le cose non vanno come Alex e Hugo avevano programmato. Qualcuno infatti si introduce in casa di Alex, che dopo altri eventi inspiegabili si convince che qualcuno sta cercando di incastrarlo.

Composta da quattro episodi, la miniserie arriverà su Sky e Now entro la fine dell'anno.