“The Ferragnez”, Fedez e Chiara a Sanremo

Non serve aver seguito con attenzione l’ultimo Festival di Sanremo per ricordare quanto sia stata una settimana intensa per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più social d’Italia è stata infatti al centro dell’attenzione nazionale per tutta la settimana, prima per il debutto alla conduzione di Chiara e poi per il “caso” suscitato dalla performance di Rosa Chemical. Per chi non ricordasse: l’artista, durante un’esibizione, fece salire sul palco Fedez e lo baciò con passione.

Il trailer

Ma che cos’è successo davvero dietro le quinte quei giorni? E che cosa ha scatenato quel piccolo scandalo nell’equilibro dell’inossidabile coppia? Scopriremo tutta la verità (o almeno, quella che Chiara e Fedez hanno scelto di raccontarci...) dal 14 settembre in un episodio speciale della loro docuserie “The Ferragnez”. Solo su Prime Video.

E ci siamo anche noi di Sorrisi!

Quando guarderete questo episodio di “The Ferragnez” state ben attenti perché ci troverete... anche Sorrisi! Durante i giorni del Festival, infatti, Chiara Ferragni è stata ospite della redazione a Sanremo: il direttore Aldo Vitali le ha consegnato l’ambitissimo Telegatto. E questo emozionante momento è stato incluso nella puntata speciale.