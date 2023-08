“The Ferragnez”, finalmente lo speciale Sanremo

Su Prime Video, a settembre, arriva l'episodio speciale che racconta il dietro le quinte della movimentata esperienza al Festival di Chiara Ferragni e Fedez Un'immagine dello speciale su Sanremo di "The Ferragnez" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







È finalmente arrivato il momento di scoprire cos'è successo dietro le quinte del 73° Festival di Sanremo che ha visto Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice e Fedez protagonista di un colpo di scena in diretta tv. Approda su Prime Video a partire dal 14 settembre "The Ferragnez - Sanremo Special" un episodio speciale che racconta il viaggio verso il festival tra lezioni di public speaking e fitting di abiti d'alta moda.

Torniamo indietro nel tempo, la settimana di Sanremo sta per cominciare, Chiara si prepara da mesi e ora è finalmente giunto il momento di iniziare questa nuova avventura. In città c'è ovviamente anche Fedez, non solo come supporto, ma anche con il seguitissimo podcast "Muschio Selvaggio". A minare gli equilibri della coppia arriva un colpo di scena difficile da dimenticare.

Il trailer