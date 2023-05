“The Ferragnez”: il trailer della seconda stagione

Chiara Ferragni e Fedez tornano a raccontare le loro vite nella seconda stagione in arrivo su Prime Video Cecilia Uzzo







C'è la data di nascita della seconda stagione di "The Ferragnez – La serie": lo show non-fiction che segue Chiara Ferragni e Fedez debutta in esclusiva su Prime Video il 18 maggio con i primi quattro episodi, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.

Inoltre, Prime Video ha annunciato “The Ferragnez: Sanremo Special”, un episodio speciale che debutterà dopo l’estate e segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

La seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e l’artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato la loro famiglia che, oltre al primogenito Leone, ora annovera anche la piccola Vittoria. Dopo il successo della prima stagione, i due tornano a raccontarsi a 360°gradi, tra nuove sfide e nuovi traguardi, compreso il loro rapporto come coppia e come genitori, accettando ancora una volta di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.