“The generi”, un assurdo viaggio nel mondo del cinema. Da vedere su Now

Paolo Fiorelli







La cosa più horror? Le salsicce fritte nel burro! Il superpotere più grande? Volare a 35 centimetri dal suolo! Come, non ci credete? Io sì, dopo essere partito per un divertente viaggio nei generi cinematografici con Maccio Capatonda. Negli otto episodi di “The generi” il comico abruzzese si diverte a smontare e rimontare i luoghi comuni dei filoni più amati: horror, supereroi, western, fantasy, noir, thriller, film in costume e persino la “commedia sexy”.

Nella serie è Gianfelice Spagnagatti, un uomo mediocre che vorrebbe solo trascorrere la sua esistenza sdraiato sul divano e invece si ritrova scaraventato ogni giorno dentro a un film diverso, costretto ad agire: affronterà duelli nei panni del pistolero Dick Macello, indagherà misteri in quelli del detective Eddie Giacchetta, sfiderà i draghi nel costume del giullare Bibbo Babbo. E benché sia un uomo normale, troppo normale, riuscirà addirittura a sconfiggere il cattivo più terribile di tutti: Mister Male. Quello che terrorizza il mondo gridando: «Nessuno può fermarmi! A parte qualcuno».