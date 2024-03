“The Gentlemen”, la serie tv spin-off del film di Guy Ritchie

Theo James e Kaya Scodelario sono i protagonisti di questo scontro tra aristocrazia e mondo criminale, su Netflix dal 7 marzo Theo James in "The Gentlemen" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Dopo aver girato il film omonimo con Matthew McConaughey, il regista Guy Ritchie ha deciso di espanderne la storia in questa serie spin-off in otto episodi con Theo James. "The Gentlemen" è ispirata all'omonimo film del 2019 e arriva su Netflix a partire dal 7 marzo.

Per il regista si tratta di un debutto nel mondo delle serie tv e qui co-scrive, produce e dirige i primi due episodi. Girata in oltre 80 location nel Regno Unito (Halstead Manor è Badminton House, residenza dei duchi di Beaufort fin dal '600), continua ad esplorare la contrapposizione tra classi sociali, tra aristocrazia e mondo criminale, i cui confini (come scoprirà lo stesso protagonista) non sono poi così netti.

La trama

Eddie Horniman (Theo James) eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

Il cast e i personaggi