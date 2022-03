“The Gilded Age”: il nuovo dramma in costume dal creatore di “Downton Abbey”

Debutta il 21 marzo il nuovo period drama di Julian Fellowes con al centro un personaggio femminile alle prese con diatribe familiari e un destino da costruire "The Gilded Age" è il nuovo period drama di Julian Fellowes, su Sky e NOW dal 21 marzo Valentina Barzaghi







Si chiama Gilded Age il periodo storico tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento che nella storia americana ha rappresentato una parentesi di rapida ascesa economica, grazie a un’espansione dell’indutrializzazione, che portò alla nascita di nuovi di ricchi. La diffusione del termine si deve a un racconto di Mark Twain del 1873. È in questo periodo, a New York, che è ambientata “The Gilded Age” la nuova serie di Julian Fellowes, già creatore di “Downton Abbey” e “Belgravia”, in onda su Sky Serie e disponibile in streaming su Now dal 21 marzo.

Julian Fellowes sposta in America la sua storia - è “Downton Abbey” il palese solco su cui la costruisce, cambiando le coordinate geografiche - entrando nelle case e indagando i rapporti dei ricchi del luogo (perlopiù donne alle prese con la propria emancipazione) e di quel tempo. È un altro racconto corale, di quelli con così tanti personaggi che, sebbene le parti protagoniste rimangono due, a volte devi fermarti per capire chi-sia-chi, tra litigi, capitali da far circolare, posizioni da rispettare, amori e vendette. Ciò che spinge lo spettatore ad andare avanti è la curiosità per il destino che lo showrunner ha assegnato a ciascuno di loro.

1882. Dopo la morte del padre, la giovane Marion Brook (Louisa Jacobson Gummer), accompagnata dall’aspirante scrittrice Peggy Scott (Denée Benton), si trasferisce dalla Pennsylvania a New York, per andare a vivere con le sue aristocratiche zie: Agnes van Rhijn (Christine Baranski) e Ada Brook (Cynthia Nixon). Ben presto si accorge però di essere finita nel mezzo di una guerra tra le due, classica incarnazione della tradizione passata, e i loro ricchi vicini: un magnate dell’industria e sua moglie. Al cospetto di un nuovo periodo storico, Marion dovrà capire quale sia per lei la strada giusta da perseguire.

Il cast di “The Gilded Age” include glorie come Cynthia Nixon, reduce da “And Just Like That…”, e Christine Baranski (“Mamma mia”), ma anche nuovi talenti come Louisa Jacobson Gummer (“Jimmy Kimmel Live”), Carrie Coon (“Fargo” la serie, “Ghostbusters: Legacy”), Denée Benton (“L’amico del cuore”), Taissa Farmiga (“American Horror Story”, “Bling Ring”) e molti altri.