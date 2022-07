“The girl from Plainville”: Michelle ha spinto un ragazzo a togliersi la vita

Elle Fanning su StarzPlay in una miniserie ispirata a un caso di cronaca "The girl from Plainville" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Nel 2014, nel parcheggio di un centro commerciale di Fairfax, nel Massachusetts, un ragazzo di 18 anni si toglie la vita. Si chiama Conrad Roy. La sua morte viene analizzata dai media americani, soprattutto quando si scopre che il suo suicidio è stato causato dai messaggi che gli ha mandato da Michelle Carter, una 17enne di Plainville.

All’inquietante storia vera, e al processo che ne seguì, si ispira la miniserie “The girl from Plainville” con Elle Fanning nei panni di Michelle e Colton Ryan in quelli di Conrad. Nel cast, anche Chloë Sevigny nel ruolo della madre di Conrad.