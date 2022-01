“The good doctor”, su Rai2 la quinta stagione

Il finale della quarta stagione ha messo così tanta carne al fuoco da lasciare i fan con il fiato sospeso Simona De Gregorio







I colpi di scena non sono mai mancati in “The good doctor”, ma il finale della quarta stagione ha messo così tanta carne al fuoco da lasciare i fan con il fiato sospeso. L’attesa sta per terminare: da venerdì 7 gennaio su Rai2 arrivano i nuovi episodi ambientati al St. Bonaventure Hospital di San José (California) e sono davvero pieni di sorprese.

Dove eravamo rimasti?

Dopo aver contribuito a salvare la vita di un bambino in Guatemala, Lea (Paige Spara) ha proposto a Shaun (Freddie Highmore) di sposarla mentre Morgan (Fiona Gubelmann) ha rivelato a Park (Will Yun Lee) le sue paure e i due medici hanno iniziato una relazione. Claire (Antonia Thomas) esce invece definitivamente di scena restando a lavorare nel Paese centroamericano.

Veniamo, dunque, alla nuova stagione, che si apre dando spazio ai preparativi per le nozze del dottor Shaun Murphy, sempre più impegnato e apprezzato come medico. «Adoro come il mio personaggio sia cambiato nel tempo» ha detto Freddie Highmore. «All’inizio era ingenuo, adesso sta maturando. La cosa di cui sono più orgoglioso è che siamo riusciti a mostrare come stia progredendo». Le tante novità della serie coinvolgeranno anche il dottor Mateo Rendón Osma (Osvaldo Benavides), che deciderà di trasferirsi in America per proseguire la relazione con Audrey Lim (Christina Chang) e cercare di risolvere i suoi guai giudiziari.