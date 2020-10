“The good lord bird”: trama e cast della serie con Ethan Hawke

Foto: Ethan Hawke e Joshua Caleb Johnson in "The good lord bird"

07 Ottobre 2020 | 15:27 di Redazione Sorrisi

Va in onda su Sky Atlantic (e su NowTv) dal 7 ottobre, ogni mercoledì alle 21.14, “The good lord bird”. La serie che vede Ethan Hawke nei panni del protagonista John Brown, leader degli abolizionisti alla vigilia della guerra di secessione americana, ed è basata sull’omonimo romanzo di James McBride.

Raccontata dal punto di vista di un soldato dell’armata di Brown, è un ritratto storico, umoristico e drammatico, delle complicate dinamiche che anticipano la guerra civile, tra razzismo e religione.

La trama

Onion (Joshua Caleb Johnson) entra a far parte dell’armata di abolizionisti di John Brown e si trova a partecipare alla battaglia di Harpers Ferry nel 1859. Nonostante il raid di John Brown non produrrà la rivolta degli schiavi come avrebbe voluto, sarà uno degli eventi che porteà alla guerra civile americana.

Il cast

Al fianco di Ethan Hawke e Joshua Caleb Johnson troviamo Ellar Coltrane (“Boyhood”), Hubert Point-Du Jour (“Madame secretary”), Beau Knapp (“Seven seconds”), Nick Eversman (“L’A.S.S.O. nella manica”), Jack Alcott (“Champaign ILL”) e Mo Brings Plenty (“Yellowstone”). Moltissime anche le guest star: David Morse (“Il miglio verde”), Steve Zahn (“The War – Il pianeta delle scimmie”), Maya Hawke (“Stranger Things”), Wyatt Russell (“Lodge 49”), Orlando Jones (“American Gods”) e McKinley Belcher II (“Mercy Street”).