“The good mothers”: Gaia Girace e Valentina Bellè nella nuova serie italiana Disney+

La nuova serie originale italiana di Disney+ racconta le donne che hanno provato a sconfiggere la 'Ndrangeta "The good mothers"







Disney+ annuncia una nuova serie tv originale italiana: s'intitola “The good mothers” e racconta la 'Ndrangheta dal punto di vista delle donne che l'hanno sfidata. Una storia corale che si concentra sul tre donne, cresciute tra i più ricchi e feroci clan, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata.

Basata sull'omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, sceneggiato da Stephen Butchard, la serie vede alla regia Julian Harrold (“The Crown”) ed Elisa Amoruso (“Chiara Ferragni: Un posted”). Le riprese sono partire e si stanno svolgendo tra Milano, Roma e la Calabria.

La trama

Anna Colace, giovane e brillante pm, decide di attaccare la 'Ndrangheta attraverso le donne: moglie e madri dei boss. Il racconto parte dalla scomparsa di Lea Garofalo che aveva testimoniato contro il marito Carlo Cosco per assicurare alla figlia Denise una vita più normale. La storia si sposta allora sulle vite di Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola. Due donne, per quanto diverse, legate da un passato simile che provano a uscire da un ambiente oppressivo per garantire ai propri figli un futuro migliore.

Il cast

A interpretare Denise Cosco c'è Gaia Girace (“L'amica geniale”), mentre nei panni di Giuseppina Pesce c'è Valentina Bellè e in quelli di Anna Colace Barbara Chichiarelli. Francesco Colella interpreta Carlo Cosco, Simona Distefano è Concetta Cacciola, Andrea Dodero è Carmine e Michaela Ramazzotti Lea Garofalo.