“The good mothers”: queste donne si sono ribellate alla ‘ndrangheta

Valentina Bellè racconta a Sorrisi la serie di Disney+ premiata a Berlino e tratta da una storia vera







La vera storia delle donne che si sono ribellate alla ‘ndrangheta: su Disney+ dal 5 aprile arriva “The good mothers”, serie che ripercorre le vicende di Lea Garofalo e della figlia Denise Cosco (interpretate da Micaela Ramazzotti e Gaia Girace), di Concetta Cacciola (Simona Distefano) e di Giuseppina Pesce (che ha il volto di Valentina Bellè). La serie, basata sul libro del giornalista Alex Perry, ha vinto il “Berlinale Series Award” al Festival del cinema di Berlino. «Non è la classica serie in cui l’aspetto criminale viene spettacolarizzato» racconta Valentina Bellè a Sorrisi. «Tratta la mafia per quella che è, raccontando donne che sono riuscite a uscire con fatica e coraggio da un circolo di violenza».

Valentina, come si sente sapendo che la serie sarà vista in tutto il mondo?

«Sono felicissima, per me è importante che si rivolga anche a un pubblico non italiano. Non parliamo solo di ‘ndrangheta, ma di donne che si ribellano a un sistema violento, dinamiche che non

restano di certo limitate ai circoli mafiosi».

Parliamo del titolo, che significa “Le buone madri”.

«Durante le riprese abbiamo riflettuto tanto sul significato di “buona madre”: è un’espressione che per troppo tempo è stata usata per indicare il classico “angelo del focolare”, e invece queste storie dimostrano che essere una buona madre significa lottare per i figli e per la propria libertà».

“The good mothers” è una storia di lotta alla mafia e di emancipazione.

«Emanciparsi da una condizione sociale e culturale non è scontato, anzi, è dolorosissimo. Da fuori è facile parlare di coraggio, ma in realtà sono storie di sofferenza, spesso con esiti tragi ci. Rivelano una mancanza di sostegno da parte dello Stato, che non è riuscito ad aiutare del tutto queste donne. Lo dimostra anche il caso di Lea Garofalo».

Conosceva già la storia di Giuseppina Pesce? Che cosa le ha lasciato?

«Non conoscevo la sua vicenda, sono partita da zero ed è stata un’esperienza di svolta, personale e professionale. È una storia così drammatica e importante da raccontare che l’ho vissuta come un atto politico».

Lei è veronese, come ha lavorato sull’accento calabrese?

«Con un lungo lavoro di preparazione. Ascoltando delle registrazioni di Concetta Cacciola sono stata colpita da un suono nasale che mi ha aiutato a dare un’impronta all’accento di Giuseppina. Poi

sono stata aiutata dal “dialogue coach” (esperto di dizione sul set, ndr) e dalla mia collega Swamy Rotolo. È stata davvero paziente!».