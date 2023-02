“The Good Mothers”: il trailer della nuova serie italiana di Disney+

Tratta dal bestseller che racconta la storia vera di tre donne contro la 'ndrangheta, arriva in streaming ad aprile Cecilia Uzzo







Presentata al Festival Internazionale del Cinema di Berlino – dov’è in concorso nella sezione “Berlinale Series” – la nuova serie originale italiana "The Good Mothers" farà il suo debutto in streaming su Disney+ dal 5 aprile.

Si basa sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association: l’adattamento televisivo è curato da Stephen Butchard ("Bagdad Central", "The Last Kingdom") per la regia di Julian Jarrold ("The Crown", "Becoming Jane") e di Elisa Amoruso ("Chiara Ferragni: Unposted"). La serie racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggere il sistema mafioso dall’interno. Queste donne dovranno combattere contro le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli.

La trama

Basata su una storia vera, la serie ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. Seguiamo Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

Il trailer

Il cast

La serie annovera nel cast diversi interpreti italiane, già note in altre produzioni televisive: