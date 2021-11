“The good place”, ridere per trovare il senso della vita. Da vedere su Netflix

Kristen Bell si ritrova nell'aldilà, nella "Parte buona". Ma è stata scambiata con un'omonima... Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Cosa pensate che ci sia dopo la morte? Quando Eleanor (Kristen Bell) si ritrova nell’aldilà non può credere ai suoi occhi. Anche perché nella vita si è sempre comportata male, anzi malissimo. Eppure non è all’inferno: il misterioso Michael (Ted Danson) l’ha accolta nella “Parte buona”, un luogo ideale dove tutti sono felici e sorridenti per l’eternità, ma dove finiscono solo le pochissime anime che hanno dedicato la propria vita al bene degli altri. Eleanor scoprirà presto di essere stata scambiata con un’omonima, ma se l’alternativa è la dannazione eterna farà di tutto per non farsi scoprire.

Inizia così (ma poi non fa che sorprenderci di puntata in puntata) “The good place”, serie in quattro stagioni ospitata da Netflix. Se lo chiedete a me, una più belle degli ultimi anni: intanto fa molto ridere (cosa tutt’altro che scontata) ma usa l’umorismo per andare a caccia, udite udite, del senso della vita! Sono 53 episodi da una ventina di minuti l’uno, e appena finiti vorrete ricominciare da capo.