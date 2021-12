“The Great 2”: trama, cast e trailer

La seconda stagione della dissacrante serie con Elle Fanning, Nicholas Hoult e la new entry: Gillian Anderson Elle Fanning e Gillian Anderson sono protagoniste di "The Great 2", dal 19 dicembre su StarzPlay Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Il 19 dicembre arriva su StarzPlay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, la seconda stagione della serie plurinominata ai Bafta e agli Emmy: “The Great”. Ideata, scritta e prodotta da Tony McNamara, brillante penna dietro al successo di film come “La favorita” di Yorgos Lanthimos e “Cruella” di Craig Gillespie, “The Great” è una rivisitazione in chiave sarcastica e un po’ folle della vera storia di Caterina la Grande di Russia, qui interpretata da Elle Fanning.

La trama

Nella nuova stagione della serie ritroviamo la sovrana alle prese con la conquista del trono di Russia, da cui riesce a spodestare il marito Pietro. Ora però le aspetta la sfida più grande: liberare un paese che non vuole essere liberato. Combattendo contro la sua corte, i suoi aiutanti, suo marito e i suoi fedelissimi, e anche contro la sua stessa madre (interpretata da Gillian Anderson), giunta in Russia per starle accanto, Caterina vuole a tutti i costi portare l’Illuminismo nel paese. Nel corso delle puntate, però, la giovane dovrà venire a patti con la realtà, accettando di cambiare per cambiare lo status quo.

“The Great” è una delle serie più originali, divertenti e dissacranti che la tv ha prodotto negli ultimi anni. I suoi personaggi, a partire dal Pietro di Nicholas Hoult, un cialtrone assorbito e assuefatto dai suoi bisogni fisiologici, fino alla Caterina di Elle Fanning, una ragazza un po’ naive dotata di una determinazione entusiasta, ma non restia a cattiverie e guerre, sono scritti benissimo e trascinano il corso di una storia nota, che qui viene presentata come “An Occasionally True Story” (Un'occasionale storia vera) per i toni dissacranti e il nonsense con cui viene raccontata.

Il cast

Oltre a Nicholas Hoult ed Elle Fanning, compongono il cast di “The Great 2”: Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi, Belinda Bromilow e la guest star Gillian Anderson che, dopo il personaggio di Jean Milburn in "Sex Education" (Netflix), si cala in un altro ruolo divertente e particolare, che prova quanto questa magnifica attrice sia versatile.

Il trailer