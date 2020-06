“The Great”: trama e cast della serie con Elle Fanning

17 Giugno 2020 | 17:11 di Valentina Barzaghi

Su Caterina II di Russia, conosciuta ai più come Caterina la Grande, una delle sovrane più illuminate di tutti i tempi, era già uscita lo scorso anno la mini-serie co-prodotta da Sky e HBO con protagonista Helen Mirren. Arriva il 18 giugno su Starzplay una nuova interpretazione della vita della sovrana firmata Hulu - per cui è uscita a maggio - più giovane, folle e irriverente rispetto alla precedente. A interpretarla troviamo Elle Fanning (“Un giorno di pioggia a New York”, “Maleficent”) nei panni di Caterina la Grande e Nicholas Hoult (“Warm Bodies”, “Mad Max: Fury Road”) in quelli di Pietro III di Russia, suo marito.

La trama

In un mix d’intrattenimento a corte che ricorda i fasti capricciosi della “Marie Antoinette” di Sofia Coppola uniti al nonsense cinico in costume di “La favorita” di Yorgos Lanthimos, “The Great” racconta la storia della giovanissima e colta Caterina che, data in sposa dal padre al sovrano russo per non far cadere in disgrazia la famiglia, si trovò alla mercé di un uomo frivolo e di una corte che ne era il riflesso, in cui nessuna donna veniva istruita perché non avesse voce in capitolo. Aiutata dalla serva Marial - Phoebe Fox (“The Aeronauts”, “Il diritto di uccidere” - ma non solo, Caterina trovò però il modo per cambiare le cose.

Elle Fanning è Caterina

Elle Fanning è perfetta nel ruolo dell’ingenua ragazza dalla pelle alabastro che, arrivata alla corte di Pietro mossa solo dai sentimenti romantici letti nei suoi romanzi, è costretta a trovare una fine e una morale diverse alla sua storia. Con i toni della commedia, “The Great” si focalizza su un personaggio femminile noto, per parlare del ruolo fondamentale che gioca l’istruzione nell’emancipazione. Lo fa tenendo il ritmo della storia sempre incalzante, attraverso una sceneggiatura non priva di colpi di scena.

Sono dieci gli episodi di “The Great”, tutti della durata di circa un’ora, scritti da Tony McNamara - che insieme a Deborah Davis aveva appunto sceneggiato “La favorita” di Lanthimos - che l’ha anche prodotta.

Il cast

Nel cast, oltre a Elle Fanning, Nicholas Hoult e Phoebe Fox, ci sono Gwilym Lee (“Bohemian Rhapsody”) nei panni di Grigor, il migliore amico di Pietro, e Sebastian De Souza (“I Medici - Masters Of Florence”) in quelli di Leo, un aristocratico che s’innamora di Caterina. Ci sono inoltre: Sacha Dhawan, Charity Wakefield, Douglas Hodge e molti altri.