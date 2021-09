“The greath north”: risate…ghiacciate con la famiglia Tobin

Su Dinsey+ debutta in Italia una divertente serie di animazione "The great north" Credit: © Disney+ Matteo Valsecchi







Si chiamano Tobin, sono una famiglia che vive in Alaska e sono i protagonisti di “The great north”, la nuova serie di animazione comica in arrivo su Disney+ dal 29 settembre.

Ve li presentiamo. Innanzitutto c’è papà Beef: è un pescatore, padre divorziato che cerca in tutti i modi possibili di tenere i quattro figli vicino a sé. Judy, invece, è l’unica ragazza della famiglia: ha 16 anni, una spiccata inclinazione artistica ed è insoddisfatta di vivere in un posto sperduto. Si rifugia così al centro commerciale. Poi ci sono i tre figli maschi di Beef, ossia Wolf, Ham e Moon. Ad arricchire la vita della famiglia Tobin è Honeybee Shaw, la fidanzata di Wolf, che con il suo carattere avventuroso porterà non poco scompiglio nella storia.