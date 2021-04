“The handmaid’s tale 4”: trama, cast e trailer

Dal 29 aprile torna in streaming su TimVision la saga distopica tratta dal romanzo di Margaret Atwood Elisabeth Moss ritorna nei panni di June-Difred per la quarta stagione di “The Handmaid’s Tale”, disponibile su TIMVISION dal 29 aprile. Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, dove debutta su Hulu il 28 aprile, torna anche in Italia “The handmaid’s tale”, la saga distopica realizzata dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood. I nuovi dieci episodi della quarta stagione saranno disponibili su TimVision dal 29 aprile.

La trama

La protagonista June (Elisabeth Moss) guida una feroce ribellione contro Gilead. Offuscata dalla vendetta, però, la donna rischia di compromettere i rapporti più cari che le sono rimasti. Alla fine della terza stagione, inoltre, June era riuscita a mettere in salvo diversi bambini che ora prova a estradare verso il Canada, dopo una fuga nei boschi per raggiungere l’aeroporto dove farli partire. Mentre tenta l'impossibile, per lei le cose non volgono al meglio.

Il cast

Nel cast della quarta stagione di “The handmaid’s tale”, al fianco della protagonista June-Difred interpretata da Elisabeth Moss, ritroviamo Alexis Bledel nei panni di Emily-Diglen, Joseph Fiennes in quelli dell’impenetrabile comandante Fred Joy e Yvonne Strahovski in quelli di sua moglie Serena. Oltre a loro, ci sono Amanda Brugel (Rita), Sam Jaeger (Mark Tuello), Max Minghella (Nick), Samira Wiley (Moira) e molti altri.

Il trailer

Nella sua quarta stagione, la serie ripropone lo stesso mix di violenza fisica e psicologica che l’ha resa nota, facendola amare o detestare dal grande pubblico e dai tanti seguaci di Margaret Atwood. In tanti di loro, ora che è già stata annunciata, si stanno chiedendo se la quinta stagione avrà modo di collegarsi al reale sequel del romanzo - solo la prima stagione, infatti, fa fede al racconto dell’autrice, mentre quelle successive sono create ex novo - che nel frattempo è stato pubblicato con il titolo “I testamenti” (Ponte delle grazie) e racconta Gilead quindici anni dopo i fatti del primo libro.