“The handmaid’s tale”: sono l’unica speranza di un’America da incubo

La serie tratta dal romanzo “Il racconto dell’ancella” è sempre più attuale. Negli Usa è il simbolo della lotta per i diritti femminili: è ambientata, infatti, in una America alternativa governata dal regime di Gilead, che riduce le donne in schiavitù. Ora su TimVision arriva la quinta stagione di “The handmaid’s tale”, dal 15 settembre. Continua così la battaglia di June (Elisabeth Moss) per ricongiungersi con la piccola Hannah dopo la morte del comandante Waterford, mentre l’influenza della dittatura sembra espandersi nel vicino Canada. L’incubo non ha ancora fine...