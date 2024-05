“The head”, un thriller in Antartide. Da vedere su Prime Video

Si puo' vedere su

Che cosa succede quando una comunità di studiosi che lavora per la sopravvivenza del pianeta deve iniziare a preoccuparsi di quella personale? Presso la stazione di ricerca Polaris VI al Polo Sud si festeggia l’ultimo giorno del semestre di luce con il cambio della squadra di ricercatori che resterà in loco nei restanti sei mesi al buio sotto la guida del biologo Arthur Wilde, ideatore dell’intera missione.

Le prime settimane scorrono tranquille, ma quando Johan Berg, capo della delegazione estiva, torna alla base in Antartide fa una macabra scoperta: buona parte dei componenti del gruppo è morta o dispersa. Viene invece ritrovata viva, insieme al comandante Wilde, la dottoressa Maggie Mitchell, che in uno stato confusionale fornisce ricostruzioni in un primo momento poco attendibili. Poi diventerà un tassello importante per ricostruire l’accaduto e capire se ci si trovi di fronte a un assassino a piede libero oppure a qualcosa di ancora più spaventoso.