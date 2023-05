“The idol”, l’impresario e la pop star

Si puo' vedere su

Quest’anno a Cannes tra i tanti film presentati c’è stata anche una serie. E ha fatto scalpore. Si tratta di “The idol”, nuova creatura di Sam Levinson, il papà di “Euphoria”.

I sei episodi, su Now dal 5 giugno (in contemporanea con Sky e con gli Usa) ruotano intorno a Jocelyn (Lily-Rose Depp, 24, figlia di Johnny Depp), una popstar in crisi che dopo un esaurimento nervoso inizia una relazione morbosa con l’impresario “guru” Tedros (Abel Tesfaye, molto noto agli amanti della musica pop con il soprannome The Weeknd).

La critica non è stata gentile con questa serie dai contenuti spinti e provocatori (solo per adulti!), ma gli appassionati del genere la attendono con curiosità.