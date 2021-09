“The Last of Us”, in arrivo la serie tratta dal videogioco

Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey e Joel da Pedro Pascal La prima immagine di Bella Ramsey e Pedro Pascal in "The Last of Us" Stefano Gradi







"The Last of Us" è una delle serie di videogiochi di maggior successo, disponibile su PlayStation e vincitrice di numerosi premi internazionali. Il secondo capitolo è uscito durante l'estate 2020 e ha portato la narrazione videoludica a un livello superiore a quello a cui eravamo abituati, diventando un vero e proprio gioco d'azione strutturato come se fosse una serie tv interattiva. Proprio partendo da queste caratteristiche HBO ha deciso di produrre una serie tv che porti sui nostri schermi l'incredibile avventura di Ellie e Joel.

Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey, già conosciuta per essere stata Lyanna Mormont in "Game of Thrones", mentre Joel avrà il volto di Pedro Pascal, protagonista di "The Mandalorian" e "Narcos". Quella che vedete è la prima immagine ufficiale con i due attori di spalle, ma con l'inconfondibile posa e l'abbigliamento che i fan conoscono bene.

Neil Druckmann, presidente di Naughty Dog (la software house produttrice del videogame) e sceneggiatore di "The Last of Us" è coinvolto anche nella scrittura della serie che ha già visto iniziare le riprese in Alberta, Canada. Diverse dichiarazioni hanno lasciato intendere che il budget a disposizione sia ragguardevole.

La trama

Joel e Ellie sono i protagonisti di una storia appassionante, ambientata in un futuro post-apocalittico in cui la Terra è stata sconvolta da un’infezione mortale causata dal fungo Cordyceps. Oltre la metà degli esseri umana è stata uccisa dall’infezione e trasformata in una specie di zombie che vagano controllati dal fungo. La società è crollata, le città sono in rovina e solo pochi sopravvissuti cercano di difendere il genere umano.

Ellie è l’unico essere umano immune al fungo e, forse, rappresenta l'unica speranza di ottenere un vaccino. Inutile dire che questa scoperta darà inizio a una serie di peripezie che lei e Joel dovranno affrontare attraversando gli Stati Uniti...