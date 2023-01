“The Last of Us”: la serie tv dal videogame cult

Con Pedro Pascal e Bella Ramsey, la serie creata da Craig Mazin e Neil Druckmann debutta il 16 gennaio in contemporanea con HBO Bella Ramsey e Pedro Pascal sono i protagonisti di "The Last of Us", dal 16 gennaio su Sky e NOW Valentina Barzaghi







L’attesa è finita. “The Last of Us”, titolo caldissimo di questo 2023 appena iniziato, debutta in esclusiva su Sky e in streaming su Now il 16 gennaio, in contemporanea con HBO. Con Pedro Pascal e Bella Ramsey, che si ritrovano sul set anni dopo “Il trono di spade”, la serie è l’adattamento televisivo dell’omonimo videogioco per PlayStation sviluppato da Naughty Dog uscito nel 2013. Creata da Craig Mazin, già dietro al successo di “Chernobyl”, e Neil Druckmann, che al videogioco aveva lavorato, è composta da nove puntate, tutte della durata di circa un’ora, che seguono in modo fedele le vicende proposte dal gioco.

“The Last of Us” ha luogo vent’anni dopo la distruzione della civiltà umana come la conosciamo oggi. Nel videogame era il 2013, nella serie è il 2023. La causa scatenante è stata il proliferare di un fungo che, come un parassita, prende il sopravvento sull’essere umano iniziando ad abitarlo. Gli infetti non muoiono, ma vengono trasformati in una sorta di zombie, affamati e contagiosi. Joel (Pedro Pascal) è un sopravvissuto che vive tormentato dai traumi del proprio passato famigliare. Quando viene incaricato di portare Ellie (Bella Ramsey), una ragazzine che non è mai uscita dall’area di quarantena e apparentemente immune, fuori dalla zona sorvegliata, verso una sede del Governo dove vogliono studiarla per capire se esista una cura alla pandemia, i due intraprendono un viaggio pieno di pericoli e imprevisti.

La serie riesce visivamente a restituire la potenza del videogioco senza perdere in trama e riuscita televisiva. Seguendo le vicende raccontate nel primo capitolo del gioco e riproducendone il mondo con accuratezza, stratifica la trama proponendo uno sviluppo più articolato e profondo dei suoi protagonisti. Uno su tutti, il rapporto tra Joel ed Ellie, costruito in tutta la sua crescente parabola emotiva.

L’arco temporale principale, quello presente del viaggio, viene progressivamente interrotto da flashback concentrati sul passato dei due e su quello di altri personaggi, oltre che su snodi centrali della loro evoluzione. Se per certi aspetti di genere la serie potrebbe essere accostata a prodotti televisivi come “The Walking Dead”, le atmosfere e il rapporto tra Joel ed Ellie fanno tornare alla mente un film tenero e duro come “The Road” di John Hillcoat, tratto dal romanzo di Cormac McCarthy.

Il cast e i personaggi

Il cast della serie è sorprendente come tutto il resto. Anna Torv (“Fringe", "Mindhunter") è Tess, la donna con cui Joel prova a rifarsi una vita nel presente. Entrambi sono contrabbandieri. Merle Dandridge (“Sons of Anarchy”) è Darlene, leader dei terroristi noti come Fireflies, con cui Joel stringe un accordo: trasportare la ragazza in cambio di un motore che gli consentirà di fare un viaggio alla ricerca del fratello Tommy, interpretato da Gabriel Luna.

Gli altri nomi: Melanie Lynskey (“Yellowjackets”, “Mrs. America”) è Kathleen, una spietata combattente; Murray Bartlett (“The White Lotus”) e Nick Offerman (“Parks and Recreation”) sono rispettivamente Frank e Bill, due uomini sopravvissuti alla pandemia. Nico Parker è Sarah, figlia di Joel, e Storm Reid è Riley, la migliore amica di Ellie.

Il trailer

Seppur rimanendo uno degli elementi importanti dello sviluppo narrativo, c’è molta meno azione di quanto si sarebbe potuto immaginare. Il lavoro a quattro mani di Mazin e Dunkmann però, più che inscenare un mondo post apocalittico da disaster movie, vuole raccontare due umanità che si incontrano ed entrano in sinergia tra loro, ciascuna con il proprio dramma. Se all’inizio Joel tratta Ellie come un “carico”, un pacco da consegnare senza strascichi, man mano capisce che quel peso ha un valore emotivo da cui non riuscirà mai più a liberarsi.

In questo “The Last of Us” è una serie che, senza tradire l’universo narrativo di partenza, riesce a consolidare una sua indipendenza di racconto, che le consentirà di essere apprezzata dal pubblico seriale più ampio.