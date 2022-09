“The Last of Us”, la serie. Cast, trama e trailer

Arriverà nel 2023 in esclusiva su Sky e Now, in contemporanea con gli Stati Uniti Redazione Sorrisi







"The Last of Us" è una delle serie di videogiochi di maggior successo, nata su PlayStation nel 2013 e vincitrice di numerosi premi internazionali. Il secondo capitolo è uscito durante l'estate 2020 e ha portato la narrazione videoludica a un livello superiore a quello a cui eravamo abituati, diventando un vero e proprio gioco d'azione strutturato come se fosse una serie tv interattiva. Il primo dei due capitoli è stato recentemente ripubblicato per PS5, completamente rifatto per sfruttare le capacità tecniche della console di Sony. Proprio partendo da queste caratteristiche HBO ha deciso di produrre una serie tv che porti sui nostri schermi l'incredibile avventura di Ellie e Joel.

Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey, già conosciuta per essere stata Lyanna Mormont in "Game of Thrones", mentre Joel avrà il volto di Pedro Pascal, protagonista di "The Mandalorian" e "Narcos".

HBO ha affidato la serie, in qualità di produttore e sceneggiatore, a Craig Mazin, che ha già dimostrato di cavarsela egregiamente dietro la macchina da presa nell’eccezionale "Chernobyl", in collaborazione con Neil Druckman, direttore creativo del gioco stesso sviluppato da Naughty Dog.

"The Last of Us" arriverà nel corso del 2023 e in Italia sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now, in conemporanea con gli Stati Uniti.

Trailer

In occasione del "The Last of Us Day", una ricorrenza annuale una volta conosciuta come Outbreak Day, che segna il giorno in cui, nel mondo creato da Naughty Dog, l'infezione Cordyceps si è sviluppata contro l'umanità, HBO ha rilasciato il primo teaser trailer.

Trama

Joel e Ellie sono i protagonisti di una storia appassionante, ambientata in un futuro post-apocalittico in cui la Terra è stata sconvolta da un’infezione mortale causata dal fungo Cordyceps. Oltre la metà degli esseri umani è stata uccisa dall’infezione e trasformata in una specie di zombie che vagano controllati dal fungo. La società è crollata, le città sono in rovina e solo pochi sopravvissuti cercano di difendere il genere umano. La storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Ellie è l’unico essere umano immune al fungo e, forse, rappresenta l'unica speranza di ottenere un vaccino. Inutile dire che questa scoperta darà inizio a una serie di peripezie che lei e Joel dovranno affrontare. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Cast

A prestare il volto ai due protagonisti, come già detto, sono Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie). Oltre a loro, troviamo Sarah, la figlia di Joel, interpretata da Nico Parker e poi Anna Torv (Tess); Murray Bartlett (Frank, un altro sopravvissuto che vive in una città isolata come Bill); Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (suo fratello minore Sam); Gabriel Luna (Tommy, fratello di Joel); Merle Dandridge (Marlene). Ai personaggi tratti dal gioco si aggiungono due novità interpretate da Graham Greene ed Elaine Miles, rispettivamente Marlon e Florence, descritti come «una coppia sposata che sopravvive in solitudine nel deserto del Wyoming post-apocalittico».