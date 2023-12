“The lovers”, l’incontro-scontro tra due mondi lontani. Da vedere su Now

Deliziosa commedia in sei episodi che corrono via in meno di tre ore Barbara Mosconi







Avete presente quel film dove c’è Hugh Grant che a Londra fa un libraio spiantato nel quartiere di “Notting Hill” (è il titolo) e a un certo punto nella sua libreria si rifugia nientemeno che la star del cinema Julia Roberts? Ecco, la trama di “The lovers” è molto simile, solo che in questo caso quello ricco e famoso è Seamus O’Hannigan (l’attore Johnny Flynn), conduttore di un talk show inglese. Arriva controvoglia a Belfast per registrare alcune puntate speciali e qui, inseguito da una banda di nazionalisti irlandesi, trova scampo a casa di una commessa di supermercato in piena crisi depressiva, Janet (Roisin Gallagher).

L’incontro-scontro è tra due mondi lontani più di quanto si possa immaginare. Però l’amore può tutto e il rapporto casuale, ma fatale, fra Seamus e Janet si trasforma in qualcosa che travalica i confini, le differenze sociali e i propri limiti e caratteri. Deliziosa commedia in sei episodi che corrono via in meno di tre ore (come un lungo film) condite con impareggiabile humour inglese (o irlandese?).