“The Mandalorian 2”: la nuova stagione in streaming su Disney+

29 Ottobre 2020 | 16:53 di Valentina Barzaghi

La seconda stagione di “The Mandalorian”, la serie Disney+ ambientata nell’universo “Star Wars”, debutta sulla piattaforma streaming il 30 ottobre. La prima stagione è stata tra gli eventi televisivi più attesi dell’anno e questo secondo ciclo promette di replicarne il successo.

Chi è Baby Yoda? Perché tutti lo vogliono? Quale sarà il suo destino? Nonostante Disney non abbia svelato moltissimo su come continuerà la storia del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal (“Narcos”) e compagni d’avventura, sono queste le domande che tornano di più nella mente di chi ha visto la prima stagione. Ci si aspetta dunque che la trama della seconda si concentri, almeno in parte, su questo misterioso e tenerissimo personaggio.

Dove eravamo rimasti

Anche perché, alla fine della prima stagione, avevamo lasciato il Mandaloriano e Baby Yoda, chiamato nella serie “il Bambino”, in viaggio alla ricerca della famiglia del piccolo. I due protagonisti, che stanno coltivando un rapporto di affetto e fiducia paragonabile a quello di un genitore con il figlio, proseguiranno nella loro missione, affrontando nemici e radunando alleati, mentre attraversano la galassia in tumulto durante la pericolosa era post crollo dell’Impero (e dunque precedente alla comparsa del Primo Ordine).

Il cast

Il cast di “The Mandalorian” vedrà riconfermati, oltre a Pedro Pascal, anche Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito, a cui si aggiungeranno Michael Biehn (“Terminator” e “Alien”), Rosario Dawson (“Sin City”), Timothy Oliphant (“Santa Clarita Diet”, “Deadwood”) e molti altri.

Jon Favreau (“Iron Man”, “Il re leone”, “Il libro della giungla”), creatore della serie basata sull’universo della Lucasfilm, sembra stia già scrivendo la terza stagione, che però non è stata ancora annunciata da Disney. È stato lui insieme a Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez a dirigere i nuovi episodi della saga galattica, che dovrebbero durare un filo di più dei precedenti.