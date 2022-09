“The Mandalorian 3”: nel primo teaser trailer torna anche Baby Yoda

Al D23 Expo di Los Angeles Disney svela le prima immagini della terza stagione della serie "The Mandalorian" Cecilia Uzzo







A chi ha adorato Grogu, conosciuto come Baby Yoda, il "bambino" della serie "The Mandalorian", farà piacere sapere che il piccolo farà presto ritorno, accanto al suo amico Mando. In occasione del D23 Expo di Los Angeles, Disney ha lanciato il primo teaser trailer che anticipa la terza stagionedella serie, in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2023.

Visto il successo della serie, legato anche alla tenerezza della piccola creatura, era facile prevedere che, nonostante il finale della seconda stagione, Grogu sarebbe tornato in qualche modo, ma adesso è una certezza. Il Mandaloriano aveva affidato il bambino a uno Jedi che doveva cominciarne l’addestramento. Ebbene, nella nuova stagione i due amici, ormai legati da un rapporto di padre e figlio, torneranno insieme.

Il ritorno (confermato) di Baby Yoda non è la sola novità, infatti dal breve video si intuisce che dopo gli eventi di "The book of Boba Fett" – altra serie dell’universo di Star Wars in cui Mando ha fatto un’apparizione, collaborando con Boba Fett per difendere Tatooine – Din Djarin si dirige verso Mandalore: deve riscattarsi per i problemi legati al fatto di essersi tolto l’elmo.

Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson tornano come produttori esecutivi per la terza stagione di "The Mandalorian", che ritrova Pedro Pascal nel ruolo del protagonista, insieme a Carl Weathers (Greef Karga), Giancarlo Esposito (Moff Gideon) e Katee Sackhoff (Bo-Katan Kyrze). Confermati nel cast anche Emily Swallow, Omid Abtahi, Amy Sedaris, Christopher Lloyd e Tim Meadows.