“The Mandalorian 3”: il trailer

Mando e il bambino sono tornati a viaggiare insieme nel trailer dei nuovi episodi della serie Cecilia Uzzo







È uscito il trailer di "The Mandalorian 3": il video, trasmesso da LucasFilm durante l'intervallo della partita del Super Wild Card della NFL tra i Dallas Cowboys e i Tampa Bay Buccaneers, anticipa la terza stagione della serie, disponibile su Disney+ dal 1°marzo. Nei nuovi episodi, Din e Grogu torneranno insieme, nonostante si fossero salutati alla fine della stagione precedente.

A scrivere la sceneggiatura è stato sempre Jon Favreau, assieme a Dave Filoni e Noah Kloor, mentre alla regia, in cui sono tornati Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa e Carl Weathers, si sono aggiunti anche Rachel Morrison, direttrice della fotografia di “Black Panther”, Lee Isaac Chung (candidata all’Oscar per la regia del film “Minari”) e Peter Ramsey (regista di “Spider-Man: Un nuovo universo”).

La seconda stagione di "The Mandalorian" si era conclusa con l’addio tra Din e il piccolo Grogu, che il mandaloriano aveva affidato il bambino (noto anche come Baby Yoda) a un piccolo Luke Skywalker. Tuttavia, "The Book of Boba Fett" aveva portato al ricongiungimento tra Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu e la storia della terza stagione di "The Mandalorian" riprende proprio dopo questi eventi. Come si vede nel trailer, Mando, ormai in possesso della Darksaber, è determinato a liberare il suo pianeta natale e infatti con Grogu lascia Tatooine con destinazione Mandalore.

La trama ufficiale

I viaggi del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continuano. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito con Grogu. Intanto, la Nuova Repubblica lotta faticosamente per condurre la galassia lontano dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incrocerà il cammino con vecchi alleati e farà nuovi nemici, mentre lui e Grogu proseguono il loro viaggio insieme.

Il cast

Oltre a Pedro Pascal nei panni del mandaloriano Din Djarin, nei nuovi episodi tornano Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Giancarlo Esposito in quelli del villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff, cioè Bo-Katan Kryze, Emily Swallow (l’armaiola), Omid Abtahi (Dr. Pershing), Amy Sedaris (Peli Motto), Simon Kassianides (Axe Woves, compagno di Bo-Katan). In un ruolo ancora top secret, Christopher Lloyd dovrebbe apparire in un cameo.

