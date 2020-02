“The Mandalorian”: il trailer italiano della serie di Star Wars targata Disney+

21 Febbraio 2020 | 15:44 di Giulia Ausani

Il 24 marzo arriverà anche in Italia Disney+, il servizio streaming di Disney che consentirà l'accesso non solo allo sterminato catalogo di titoli Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, ma anche a contenuti originali della piattaforma. Tra questi c'è anche "The Mandalorian", serie dell'universo di Guerre Stellari che in America ha già conquistato pubblico e critica e di cui è ora disponibile il primo trailer in italiano.



La serie, creata da Jon Favreau, è ambientata dopo la caduta dell'Impero e segue le avventure del Mandaloriano (interpretato da Pedro Pascal), un guerriero solitario che si guadagna da vivere come cacciatore di taglie nell'orlo esterno della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica. La serie è composta da otto episodi di circa mezz'ora.