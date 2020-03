“The Mandalorian”: trama, cast e perché vedere la serie dell’universo Star Wars su Disney+

Sotto il casco del Mandaloriano si nasconde Pedro Pascal , già protagonista di serie tv di successo come “Narcos” e “Il trono di spade”, di film come “The Great Wall” e “Kingsman - Il cerchio d’oro”, oltre che il prossimo “Wonder Woman 2”. Insieme a lui nel cast di “The Mandalorian” troviamo Carl Weathers (“Predator”, la saga cinematografica di “Rocky”), Nick Nolte (“La sottile linea rossa”, “Cape Fear - Il promontorio della paura”, “48 ore”), Amy Sedaris (“School of Rock”, “Sei giorni, sette notti”) e Ming-Na Wen (“Agents of S.H.I.E.L.D.”).

Perché vedere “The Mandalorian”

“The Mandalorian” è stata creata da Jon Favreau (“Iron Man”, “Solo: A Star Wars Story”, “Il re leone”) insieme a Dave Filoni, già autore delle due serie animate tratte dalla saga di George Lucas: “Star Wars Rebels” e “Star Wars: The Clone Wars”. Il suo protagonista è un cavaliere solitario dal passato tormentato che vaga per la Galassia vivendo da mercenario. Questo fino al giorno in cui incontra una creatura indifesa e potente che risveglia i suoi istinti più nobili. Si trasforma così in una bella storia d’amicizia e in una frenetica avventura. Ogni puntata della serie mette in scena una nuova sfida per il Mandaloriano, in un susseguirsi di combattimenti e personaggi al limite col videogame, ma in pieno stile Star Wars. Il finale, così come l’inizio della prima stagione, non delude e apre le porte a un seguito interessante della storia.