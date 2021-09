“The morning show 2”: la televisione del mattino non sarà più la stessa

Torna la serie Apple con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon Jennifer Aniston e Reese Witherspoon in "The morning show" Credit: © Apple TV+ Redazione Sorrisi







Poche serie hanno saputo raccontare la tv americana come “The morning show”. E ora la serie riprende su Apple Tv+ con una seconda stagione, in streaming dal 17 settembre. Ritroviamo Jennifer Aniston e Reese Witherspoon nei panni di due giornaliste di un programma del mattino in una rete che è stata travolta dagli scandali del “Me too”. Nel cast entra anche Valeria Golino nei panni di una regista di documentari.

La trama

Nella seconda stagione il team di “The morning show” si trova a fare i conti con le conseguenze delle azioni di Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon). Si trovano di fronte a una nuova UBA e a un mondo in movimento, dove tutto si gioca sull’abisso tra come ci presentiamo e come siamo davvero.

Il cast

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon tornano nei panni di Alex Levy e Bradley Jackson, alla conduzione di “The morning show”. Al loro fianco torneranno Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Bel Powley, Karen Pittman e Desean K. Terry. Rivedremo anche Steve Carell nei panni di Mitch Kessler, nonostante si fosse impegnato con la produzione per un solo anno. Tra i nuovi ingressi ci sono: Greta Lee, Hasan Minhaj, Julianna Margulies, Ruairi O’Connor, Cybil Richards, Tara Karsian e la “nostra” Valeria Golino.

