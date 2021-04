“The Nevers”: i criminali di Londra hanno i giorni contati

Su Now una serie dove si incontrano il fantasy e la ricostruzione storica Laura Donnelly e Ann Skelly in "The Nevers" Credit: © Sky Monica Agostini







Siamo a Londra nell’Ottocento, ma le protagoniste di questa nuova serie sono tutt’altro che “femminucce”. Perché le donne di “The Nevers”, serie che mescola ricostruzione storica e fantasy, hanno abilità straordinarie e sovrumane, che le spingono a confrontarsi con nemici pronti a tutto per sconfiggerle. In gioco c’è il destino del mondo. Al vertice di questo gruppo c’è Amalia True, spericolata e impulsiva, che a fatica tiene a bada i suoi comportamenti in una città perbenista.

Al suo fianco troviamo Penance Adair, giovane e brillante inventrice, amica per la pelle di Amalia. E poi c’è Olivia William che interpreta Lavinia Bidlow, leader delle “Touched”, le donne che a un certo punto scoprono di avere dei superpoteri. Tra gli attori, James Norton è Hugo Swann, un giovane elegante ed educato che però gestisce un club segreto e un giro di estorsioni. La serie parte su Now in contemporanea con gli Stati Uniti: dal 12 aprile è in lingua originale sottotitolata, mentre il doppiaggio italiano arriverà dal 19.