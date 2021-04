“The Nevers”: su Sky la nuova serie creata da Joss Whedon

Debutta su Sky e NOW il nuovo period drama fantascientifico del creatore di “Buffy l’ammazzavampiri” "The Nevers" Credit: © Sky Valentina Barzaghi







“The Nevers”, la nuova serie di cui Joss Whedon è creatore, sceneggiatore, produttore esecutivo e regista di tre su sei episodi, arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 12 aprile.

Qui, della mente dietro al successo di “Buffy l’ammazzavampiri” o della trasposizione cinematografica di “The Avengers”, c’è moltissimo: dai superpoteri alle forze oscure che spesso li circondano, ma anche uno sviluppo narrativo che prevede una tematica chiara, una messa in scena accattivante, con dialoghi veloci non privi d’ironia.

La trama

Londra, 1896. Un evento misterioso, quasi alieno nella sua incomprensibilità, ha cambiato per sempre le cose. Dal suo passaggio molte persone sono state “touched” (toccate) assumendo superpoteri definiti “tricks” o “turns” che le hanno rese socialmente diverse e spesso etichettate come criminali. Sono perlopiù donne, molte delle quali appartenenti alle fasce meno abbienti della popolazione.

In un immaginario cinematografico che unisce “Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali” (Tim Burton, 2016) e gli “X-Men”, “The Nevers” pone al centro del racconto una struttura, un orfanotrofio, che diventa riparo per molte ragazze dotate di poteri. A coordinarla sono Amalia True (Laura Donnelly), la cui capacità è quella di prevedere eventi futuri, e Penance Adair (Ann Skelly), la cui abilità di vedere e incanalare energia la porta a creare invenzioni come una macchina su tre ruote e ogni sorta di attrezzatura speciale per detective. L’orfanotrofio è stato fondato da Lavinia Bidlow (Olivia Williams) e ospita ragazze come la gigantesca Primrose (Anna Devlin), la poliglotta Myrtle (Viola Prettejohn) e molte altre.

Quando una “touched”, Maladie (Amy Manson), comincia a sfruttare i suoi poteri per uccidere e unire intorno a sé un gruppo di donne dotate con l’obiettivo di una rivalsa sociale, il detective Frank Mundi (Ben Chaplin) viene incaricato di indagare sugli accadimenti e chiede aiuto ad Amalia.

Azione, magia e indagine sono al centro di questo sci-fi drama corale, ben architettato e raccontato, che non deluderà i fan di Whedon. “The Nevers” ha un sottotesto morale molto chiaro e attuale, che mira a denunciare il pregiudizio e la difficoltà di rivalsa di alcuni strati sociali come quello quello meno abbiente, oltre ad affrontare il tema delle discriminazioni di genere e razziali. La presenza di tanti personaggi così strani e diversi tra loro, inoltre, crea nel pubblico un facile effetto empatico e di riconoscibilità, che aiuta la resa dell’intrattenimento e l’assorbimento del significato proposto.