“The new look”, la storia di Dior e del “nuovo stile”

Si puo' vedere su

Dopo la serie su Balenciaga su Disney+, un altro grande stilista del Novecento è protagonista di “The new look”, dieci episodi disponibili su Apple Tv+ dal 14 febbraio: si racconta la vita di Christian Dior, interpretato dall’attore Ben Mendelsohn, mentre Juliette Binoche è la famosissima “collega” Coco Chanel. A loro si aggiungono Maisie Williams nel ruolo di Catherine Dior, sorella e musa di Christian, John Malkovich, che è il sarto Lucien Lelong, e Glenn Close nei panni della giornalista Carmel Snow.

Le loro vicende si intrecciano con la Seconda guerra mondiale: siamo a Parigi a cavallo degli Anni 40 e lavorare qui sotto l’invasione nazista non è facile. Ma cos’è il “new look” (traducibile come “nuovo stile”)? È il nome della prima collezione di Christian Dior, presentata nel 1947, che abbinava una giacca smilza, con la vita stretta da una cintura, a una gonna ampia a ruota. Prima collezione rivoluzionaria per l’epoca, che era invece abituata a forme più rigide e strutturate e a gonne più aderenti. Notevole è anche la colonna sonora, curata e prodotta da Jack Antonoff, con cover di brani dell’epoca eseguite da Florence Welch, Lana Del Rey e Nick Cave, tra gli altri.