“The New Pope”: cast, trama, trailer e immagini

Dal 10 gennaio 2020 su Sky Atlantic e NowTV la nuova serie di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich, seguito di "The Young Pope"

Foto: Jude Law e John Malkovich in "The New Pope"

27 Novembre 2019 | 11:53 di Giulia Ausani

Arriva il 10 gennaio 2020 su Sky Atlantic (e su NowTV) "The new Pope", la nuova serie creata e diretta da Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich.

"The New Pope", scritta da Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie del regista napoletano ambientata in Vaticano, seguito del grande successo "The Young Pope"



Di nuovo ambientata in Vaticano, Law tornerà a vestire i panni di papa Pio XIII, mentre Malkovich sarà il nuovo papa del titolo, Giovanni Paolo III.

Cast

La serie, scritta da Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è composta da nove episodi. Nel cast troviamo, oltra a Jude Law e John Malkovich, anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi. Tra le new entry ci sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini. Guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

Trama

Pio XIII è in coma e in Vaticano viene nominato un nuovo papa: si tratta di sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Sembra un pontefice perfetto, ma nasconde segreti e fragilità. Voiello intanto è alle prese con scandali che rischiano di rovinare le alte gerarchie della Chiesa. Nel frattempo, dal suo letto d'ospedale Pio XIII sembra iniziare a mandare strani messaggi.

Trailer

Teaser

Poster