The New Pope: il nuovo Teaser Trailer

03 Novembre 2019 | 19:14 di Lorenzo Di Palma

Dopo la presentazione fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Sky inizia a presentare The New Pope, il nuovo Papa, anche agli spettatori italiani. Lo fa con un nuovo teaser trailer della serie creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino e prodotta da Sky, Hbo e Canal +, che debutterà in Italia su Sky a gennaio 2020. The New Pope, scritta da Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie del regista napoletano ambientata in Vaticano, seguito del grande successo di The Young Pope. Nei nove episodi un cast che vede al fianco di Jude Law e John Malkovich, anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope e le new entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.