“The night agent”, il thriller d’azione è il nuovo successo di Netflix

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Ormai è ufficiale: "The Night Agent" è stata rinnovata da Netflix per una seconda stagione. Approdata quasi in sordina in streaming lo scorso 23 marzo, ha immediatamente conquistato la vetta dei contenuti più visti, in Italia e in tanti altri paesi. Solo nella prima settimana di uscita ha accumulato 168,7 milioni di ore di visione a livello globale, diventando così il terzo miglior debutto di una serie originale in lingua inglese di Netflix, dopo "Mercoledì" e "Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer".

Composta da 10 episodi, e altrettanti saranno quelli della seconda stagione, si basa sull'omonimo romanzo dello scrittore statunitense Matthew Quirk. A curarne l’adattamento televisivo è stato Shwan Ryan, già ideatore di "The Shield" e "Lie to me". Creatore, showrunner, produttore esecutivo, ha commentato la notizia del rinnovo della nuova serie: «L'ultima settimana è stata un turbine perché finalmente siamo stati in grado di condividere “The Night Agent” con il mondo. Vedere l'incredibile reazione allo show è stata un grande gioia e il merito va al nostro cast, ai nostri sceneggiatori, ai nostri registi, alla nostra troupe e ai nostri partner Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi e più entusiasti di iniziare la seconda stagione».

La trama della prima stagione

La serie segue Peter Sutherland, un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai. Finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

Il trailer

Il cast

Gabriel Basso – attore noto soprattutto per aver interpretato Adam nella serie “The Big C” – interpreta il protagonista, l’agente Peter Sutherland. Il resto del cast comprende: