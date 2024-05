“The OA”, un viaggio esoterico tra dimensioni parallele. Da vedere su Netflix

Vi piacerà se amate le serie che forniscono più domande che risposte Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Il ritorno a casa di Prairie Johnson (Brit Marling) è uno shock per tutti. Non solo perché la donna era scomparsa misteriosamente da sette anni. Ma perché prima di sparire era cieca, e ora ci vede. E come se non bastasse, adesso Prairie vuole farsi chiamare “Il Primo Angelo” (in inglese, “The Original Angel”, da cui il titolo “The OA”). Parte da qui una delle serie più enigmatiche e affascinanti degli ultimi anni, scritta per Netflix dalla stessa Marling insieme con il regista Zal Batmanglij (pochi mesi fa hanno fatto il bis con “A murder at the end of the world” su Disney+).

Vi piacerà se amate le serie che forniscono più domande che risposte (è chiaro l’omaggio a un capolavoro come “I segreti di Twin Peaks” di David Lynch) in un viaggio esoterico tra dimensioni parallele e destini pronti a compiersi, con una seconda stagione che rimescola le carte cogliendoci ancora più di sorpresa. È un vero peccato che “The OA” sia stata cancellata prima di un vero finale (i fan se ne lamentano ancora, dopo cinque anni) ma resta un gioiello prezioso.