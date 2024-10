“The Office”, in Australia c’è un nuovo ufficio pieno di guai

Su Prime Video arriva il remake di una delle serie comiche più famose degli ultimi decenni "The Office" in Australia Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Dall’Australia arriva un’operazione ambiziosa: replicare il successo della mitica sitcom “The office” con una nuova versione, interamente disponibile su Prime Video dal 18 ottobre.

In realtà, il “The office” che conosciamo, trasmesso per nove stagioni dal 2005 e vincitore di cinque Emmy, era a sua volta un remake della serie inglese del 2001 con Ricky Gervais. Quindi anche questo nuovo adattamento dalla terra dei canguri potrebbe funzionare. La vera sfida sarà trovare una propria identità, come riuscì a fare la versione americana dopo una prima stagione incerta, troppo simile a quella inglese ma priva della caratteristica sagacia “british”.

Al posto del Michael Scott di Steve Carell qui c’è Hanna Howard (Felicity Ward), entusiasta ma poco competente direttrice di un’azienda di imballaggi che se le inventerà tutte per evitare che la sua filiale chiuda. A fare i conti con le sue bizzarre trovate c’è un variegato gruppo di dipendenti.