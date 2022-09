“The old man”: un agente in fuga dal passato

Su Disney+ arriva il thriller con Jeff Bridges Jeff Bridges in "The old man" Credit: © Disney+ Matteo Valsecchi







Due agenti speciali: il primo è Dan Chase (Jeff Bridges), ex uomo di punta della Cia che ha combattuto in prima linea in Medioriente, ma infrangendo le regole, prima di scomparire nel nulla; il secondo è Harold Harper (John Lithgow), oggi vicedirettore del controspionaggio dell’Fbi e un tempo collaboratore di Chase. Sono loro i protagonisti di “The old man”, il nuovo thriller poliziesco in arrivo su Disney+ dal 28 settembre. Dopo oltre 30 anni, in cui l’uno non ha saputo nulla dell’altro, si ritrovano rivali: Harold ha il compito di arrestare Dan. Ma quest’ultimo custodisce dei segreti che potrebbero per sempre rovinare la carriera di Harper. Da qui nasce una sorta di partita a scacchi tra due maestri dello spionaggio, con un esito finale sorprendente.