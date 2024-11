“The old man”, un ex agente della Cia non va mai in pensione

Arriva il 6 novembre su Disney+ la seconda stagione della serie con Jeff Bridges e John Lithgow "The old man" Credit: © Disney+ Monica Agostini







A due anni dalla prima stagione, torna su Disney+ “The old man”: tutti gli otto episodi sono disponibili dal 6 novembre.

Rivediamo Jeff Bridges nei panni di Dan Chase, l’ex agente della Cia che non riesce a stare “in pensione” nella sua casa del Vermont in compagnia dei suoi rottweiler. Questa volta a farlo uscire allo scoperto è la sparizione improvvisa di sua figlia Emily, con la quale ha un rapporto prevalentemente telefonico. Ad aiutarlo nella ricerca ci sono Harold Harper (l’attore John Lithgow), l’ex vicedirettore dell’Fbi che è rimasto suo amico, e la sua aiutante Zoe McDonald (Amy Brenneman). Man mano che i fatti evolvono, i caratteri dei protagonisti mutano: Zoe mostra lati di sé davvero inaspettati, e lo stesso accade per Emily. Come da perfetta serie poliziesca, non mancano inseguimenti spericolati, sparatorie e suspense.