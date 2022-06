“Orville – New orizons”: verso nuove frontiere di ironia

Si puo' vedere su

Siete pronti a tornare a bordo della Uss Orville? A darvi il benvenuto è ancora una volta il capitano Ed Mercer, un uomo in crisi (personale e professionale) che ha accettato l’improbabile sfida di esplorare nuove frontiere e navigare tra i misteri dell’universo. Ma anche di risolvere i problemi quotidiani dell’equipaggio...“The Orville” è una delle creature televisive di Seth MacFarlane, celebre papà di “I Griffin” e “American Dad!”, che qui ha tenuto per sé proprio il ruolo del protagonista, portando anche nella fantascienza “vecchio stile” un po’ della sua provocatoria e corrosiva ironia. Dopo una prima stagione che ha fatto storcere il naso a molti fan del genere, la serie ha saputo reinventarsi e arriva all’appuntamento con la terza stagione (ribattezzata “The Orville: new horizons”) con uno spirito nuovo. Gli episodi sono 11 e al fianco di MacFarlane ritroveremo ancora Adrianne Palicki nel ruolo di Kelly Grayson.