“The Patient”: la serie thriller con Steve Carell

Arriva su Disney+, l’inquietante serie che vede la star di “The Office” nei panni di uno psicologo rapito da un paziente serial killer (Domhnall Gleeson) Steve Carell in una scena di "The Patient", la serie su Disney+ dal 14 dicembre Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Ci sono serie di cui, quando ti viene raccontata la trama, non ti capaciti di come possa reggere dieci o più puntate. “The Patient”, in streaming su Disney+ dal 14 dicembre, è una di queste. La storia è riassumibile più o meno così: uno psicologo ha in cura un uomo con disturbi legati al suo passato, che si rivela essere un serial killer. Rapisce il terapista e lo porta a casa sua, dove lo obbliga a una sessione continua d’analisi con lo scopo di guarire dal suo disturbo. “The Patient” è una serie sorprendente che, partendo da un’idea all’apparenza circoscritta, affronta tematiche complesse e muove una serie di spunti narrativi che non si limitano al plot principale, il tutto supportato dalla maestosa presenza scenica di due big come Steve Carell nei panni del Dottor Alan Strauss e Domhnall Gleeson in quelli dell’inquietante Sam Fortner.

Un’altra splendida prova drammatica di Carell che, dopo aver lasciato il segno nella commedia con partecipazioni cult in “The Office”, “40 anni vergine” e, non da ultimo, “Space Force”, cambia registro con personaggi più ibridi come il Mitch Kessler di “The Morning Show”, padre, uomo di famiglia e volto dell’America televisiva tacciato di atteggiamenti predatori, ma anche quelli più particolari e fragili di film come “Beautiful Boy” o “Benvenuti a Marwen”. Nei dieci episodi - tutti tra i trenta e i 40 minuti - di “The Patient”, Carell condivide il palcoscenico con Gleeson, senza sbagliare mai un passo.

La trama

Alan Strauss è uno stimato terapista, autore anche di una serie di libri di successo, frustrato dai pochi passi in avanti che sta facendo con un suo paziente: Sam Fortner. Quando glielo comunica, Sam non prende benissimo la cosa e una sera lo rapisce. Strauss si risveglia nella taverna di una casa isolata tra i boschi, incatenato. Sam gli dice che nel suo ufficio non si sentiva a suo agio a esprimersi liberamente, ma così sì e gli rivela di essere un serial killer alla ricerca di una cura per non uccidere più.

La prigionia per Alan diventa un’occasione per riflettere sul suo passato famigliare: sulla recente scomparsa dell’amatissima moglie, sulle incomprensioni e i problemi di allontanamento avuti con il figlio Ezra, dopo la sua conversione al giudaismo ortodosso, un estremismo che entrambi i suoi genitori non sono mai riusciti a comprendere e dunque ad accettare. “The Patient”, da thriller di rapimento, si trasforma così in un lavoro cerebrale che parla di colpe, accuse, responsabilità e riscatto.

Il trailer

Prevalentemente girata nella taverna in cui è tenuto prigioniero il Dottor Strauss, per infondere un profondo senso di claustrofobia nello spettatore, la serie esce da quello spazio ristretto solo per mostrarci Sam in azione o per regalare al personaggio di Alan lo spessore di una vita travagliata e complessa, grazie ai suoi ricordi (proposti come flashback). È la malinconia di Alan a stemperare le macabri esplosioni di violenza di Sam, così come il lento procedere del loro rapporto-non rapporto, nell’attesa che si compia un evento forte che cambi le carte in tavola.