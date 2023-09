“The patient”, un thriller psicologico ad alto tasso di suspense. Da vedere su Disney+

Si puo' vedere su

Un thriller psicologico ad alto tasso di suspense e crescente tensione che ci accompagna dall’inizio al finale. Al centro di “The patient”, disponibile su Disney+, è Alan Strauss (Steve Carell), uno psicoterapeuta di successo. Tra i suoi pazienti c’è Sam (Domhnall Gleeson), un giovane introverso. Nonostante Alan sia a conoscenza del fatto che il ragazzo si porti dietro un passato di violenze domestiche da parte del padre, non si rende conto di avere a che fare con un omicida.

Fino a quando, dopo essere stato sedato e rapito, si ritrova in una stanza legato a un letto. E tutto diventa chiaro all’improvviso: Sam vuole trovare una via d’uscita per controllare i suoi impulsi violenti e, siccome gli incontri settimanali non hanno prodotto risultati, ha rapito il terapeuta per averlo tutto per sé. Ma nonostante i ripetuti incontri e dialoghi tra i due, Strass non riesce a controllare il suo sequestratore. E sapere che il giovane non trova in lui le risposte che cerca, ma anzi continua a uccidere, lo annienta, rendendolo così inutile agli scopi di Sam.