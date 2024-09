“The Penguin”: Colin Farrell è il diabolico nemico di Batman

Su Now una miniserie con il cattivo già visto sul grande schermo Colin Farrell in "The Penguin" Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Cattivi si nasce o si diventa? Lo dovremmo chiedere a Oz Cobblepot, il protagonista di “The Penguin” interpretato da Colin Farrell, disponibile su Now (in contemporanea con Sky) dal 20 settembre.

La miniserie è tratta dal film “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson. Ci addentriamo quindi nel mondo criminale di Gotham City attraverso gli occhi del Pinguino, la nemesi di Batman apparsa per la prima volta in un fumetto del 1941.

Anche chi non ama i supereroi resterà ipnotizzato dall’interpretazione di Colin Farrell nei panni del criminale che tiene in pugno la città. Il ritmo è incalzante, le atmosfere cupe. Non siamo ai livelli dei Batman di Christopher Nolan, ma ci andiamo davvero molto vicini.