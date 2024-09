“The perfect couple”, un cadavere sta per rovinare il matrimonio

Nicole Kidman interpreta e produce la miniserie thriller di Netflix tratta da un bestseller Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Amelia Sacks (l’attrice Eve Hewson, figlia di Bono degli U2) è al settimo cielo: presto potrà coronare il suo sogno d’amore con Benji Winbury (Billy Howle). Il futuro marito è il rampollo di una delle famiglie più importanti di Nantucket, ricca isola del Massachusetts.

Chi non vede di buon occhio questa unione è la madre dello sposo, la celebre scrittrice Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman). Nonostante il suo dissenso, Greer organizza un matrimonio sfarzoso col marito Tag (Liev Schreiber). Tutto cambia quando la corrente porta a riva un cadavere. Le autorità iniziano a indagare su un mistero che sembra ricalcare i bestseller della stessa Greer Garrison. Dagli sposi agli invitati, tutti sono sospettati. La verità comincia a venire a galla, mentre quella reputazione di famiglia perfetta finisce per costare caro ai Winbury.

Netflix inaugura la stagione autunnale con uno dei suoi progetti più attesi dell’anno (disponibile dal 5 settembre): l’adattamento in sei episodi del romanzo “The perfect couple. La coppia perfetta” della scrittrice Elin Hilderbrand, soprannominata “la regina delle letture da spiaggia”. La regista Susanne Bier e Nicole Kidman tornano a lavorare insieme dopo il successo di “The undoing”, la miniserie che ha lanciato la carriera di Matilda De Angelis all’estero. Da “Big little lies” a “Nine perfect strangers” fino alla recente “Expats”, Nicole Kidman si è reinventata: non solo attrice, ma anche produttrice di serie tv mozzafiato, in cui intrighi e colpi di scena non mancano mai.