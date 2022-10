“The Playlist” è la miniserie che racconta l’invenzione di Spotify

Disponibile su Netflix dal 13 ottobre, la serie svedese ricostruisce la nascita della principale piattaforma di streaming musicale Cecilia Uzzo







Ormai Spotify fa parte della quotidianità, ma com’è nata la piattaforma di musica in streaming più famosa al mondo? Frutto dell’inventiva dell’imprenditore svedese Daniel Ek che con Martin Lorentzon (co-fondatore) e il suo team, la sua storia è raccontata in "The Playlist", miniserie in sei episodi disponibile su Netflix da giovedì 13 ottobre. Girata a Stoccolma, per la regia di Per-Olav Sørensen, spiega anche la portata rivoluzionaria di Spotify.

La trama di "The Playlist"

La serie è incentrata sul giovane imprenditore tech svedese Daniel Ek, allora ventitreenne, e sui suoi principali partner che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica in streaming in modo gratuito e legale in tutto il mondo. La storia racconta come convinzioni incrollabili, una forza di volontà inesorabile e grandi sogni possano aiutare gli individui a mettere in discussione lo status quo e a cambiare il modo in cui ascoltiamo la musica.

Il cast di "The Playlist"

Protagonista nel ruolo di Daniel Ek è Edvin Endre, volto noto al pubblico di Netflix nel ruolo di Erlendur, figlio del re Horik nella serie "Vikings", affiancato da Christian Hillborgm ("Fleabag", "The Last Kingdom") che interpreta Martin Lorentzon, co-fondatore di Spotify. Nel cast ci sono anche Ulf Stenberg, Joel Lützow, Janice Kamya Kavander, Gizem Erdogan, Sofia Karemyr, Samuel Fröler, Valter Skarsgård e Lisette Pagler.

