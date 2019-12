“The Race – Corsa mortale”: su Sky Atlantic la nuova serie post-apocalittica

La nuova produzione Sky Original ci porta in una Gran Bretagna distopica in cui l'unico modo per scappare dal Paese è vincere una gara automobilistica clandestina

17 Dicembre 2019 | 9:00 di Giulia Ausani

Martedì 17 dicembre su Sky Atlantic e Now Tv debutta "The Race - Corsa mortale", nuova serie post-apocalittica di Sky ambientata in un futuro prossimo in cui il Regno Unito è infestato da un terribile virus in grado di trasformare gli esseri umani in feroci creature mostruose simili a zombie decise a infettare chiunque trovino sul loro cammino.

Per impedirne la rapida diffusione, il governo totalitario ha imposto un rigido coprifuoco su tutto il Paese. Esiste un solo modo per lasciare la Gran Bretagna: vincere una corsa automobilistica clandestina di mille chilometri organizzata da Max Larssen (Adam Brody), misterioso miliardario che, prevedendo l'arrivo del virus, ha acquistato un'isola nel sud del Pacifico e vuole popolarla con i vincitori della corsa.

Tra i piloti ci sono Errol “Generale” Chambers (Sean Bean), un rinomato criminale innamorato della sua compagna Faith Palladino (Rose Williams); Joker Jones (Billy Zane); Lou Collins (Miranda Richardson) e Simon Donahue (Adrian Lester).